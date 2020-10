SUPER-KEIME durch zu viel Antibiotika!

33.000 Tote pro Jahr durch „Superkeime“, allein in der Europäischen Union. Schon vor Jahren warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die Menschheit sich auf dem Weg in eine „post-antibiotische Ära“ befinde – eine Zukunft, in der Antibiotika du...

5 min 5 min 02.06.2019 02.06.2019 UT UT Video herunterladen