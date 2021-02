Tabuthema Genitalverstümmelung: Sie bricht das Schweigen I reporter

Was Sophia (Name von der Redaktion geändert) in ihrer Heimat in Westafrika erlebt hat, ist unglaublich und grausam. Als sie 15 Jahre alt ist, lässt ihr Onkel sie verstümmeln: Ihr wird die Klitoris herausgeschnitten. Erst in Deutschland und erst viele Ja...

14 min 14 min 21.01.2021 21.01.2021 UT UT Video herunterladen