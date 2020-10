Festival Frisuren für Faule -- Schruppert

Und alle so: Jahaa, Festival Frisuren, ain't nobody got time for that! Und ich so: same! Aber: Irgendwo müssen die Haare ja hin bei 38 Grad im Schatten. Und ja, Bandanas ersetzen im Zweifelsfall das Haare waschen. Oder nachfärben.

6 min 6 min 02.07.2019 02.07.2019 UT UT Video herunterladen