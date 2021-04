Künstliche Intelligenz: DAS kann KI wirklich! mit @CinemaStrikesBack

Das, was in Filmen aus einem handelsüblichen Roboter eine Killermaschine macht, ist vor allem eins: sein überlegenes “Gehirn”, also eine krasse Künstliche Intelligenz, kurz KI. KI ist aber keine Filmerfindung, sie gibt es tatsächlich. Und ihr findet sie...

15 min 15 min 06.04.2021 06.04.2021 Video herunterladen