Smart Speaker hilft Totschlag aufzuklären @Der Fall

Eine toxische Beziehung, ein Totschlag und ein Smart Speaker – Anne schildert in der neuen Folge von So Many Tabs ein Verbrechen, das sich im Sommer 2019 in der bayerischen Stadt Regensburg ereignet hat. Das Besondere dabei: Der einzige Zeuge der Tat is...

Videolänge: 10 min Datum: 07.02.2022 : UT Video herunterladen