Heimlich gefilmt: Jetzt sprechen die Frauen - STRG_F

Sie wurden heimlich gefilmt als sie duschen waren oder auf der Toilette. Reporterin Patrizia trifft sich mit Frauen, denen so etwas passiert ist. Sie sprechen zum ersten Mal öffentlich darüber. Was haben die Frauen erlebt? Und: was können wir gegen dies...

