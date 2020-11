Nazi-Band "Erschießungskommando": Wer steckt dahinter? - STRG_F

Die Titel ihrer Tracks lauten „Hängt sie auf“, „Gaskammerlüge“, „Die Folterbank“, „Ab in den Ofen“. Die Nazi-Band „Erschießungskommando“ verbreitet Hass, Hetze und Aufrufe zum Mord an politischen Gegner:innen. So wird etwa Katharina König-Preuss, Landta...

