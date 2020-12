Vorurteile tun WEH! Wie ich und andere darunter leiden...

Heute nehme ich euch mit in meine Vergangenheit und berichte darüber, wie es mir in meiner Kindheit ging.Ich durfte vieles nicht machen, weil es nur für "Mädchen" gedacht war. Ab und zu war ich deshlab auch unglücklich. Wieso ist das überhaupt so? Wieso...

8 min 8 min 13.12.2020 13.12.2020 Video verfügbar Video herunterladen