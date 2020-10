“Du hast mich nicht gebrochen!” – Mein Leben nach dem Missbrauch I TRU DOKU

TRU DOKU über Lena* (24), die als Kind von ihrem Bruder missbraucht wurde. Sie spricht über die Folgen und kämpft sich zurück ins Leben. *Name geändert ️ Triggerwarnung: In dieser Doku geht es um sexuellen Missbrauch in der Familie. Wenn dich das Them...

