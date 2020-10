JOELY WHITE im Talk - sunday.vibes mit Simon Will

Joely White zu Besuch im vibes-Studio! Der TikTok-Star tritt in einer Draw Challenge gegen Simon an, erzählt uns von seinem schweren Unfall, der ihn fast seine Karriere gekostet hat und am Ende muss sogar noch jemand Haare lassen ... es bleibt spannend!

7 min 7 min 28.04.2019 28.04.2019 Video herunterladen