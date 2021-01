Die Hacking-Hysterie der Medien - WALULIS

Es sind die Menschen, die im Tatort wild auf der Tastatur rumklappern und dann sagen “Wir sind drin!” - Hacker. Ein junger Mann aus dieser Gruppe hat die Republik in den letzten Monaten wach gehalten. Wie er an die Dinge kam, was für Tricks er benutzt h...

7 min 7 min 30.01.2019 30.01.2019 Video verfügbar Video herunterladen