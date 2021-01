Proteste in Frankreich: Warum es immer wieder eskaliert - WALULIS

Bonjour Madame und Autobrand - die Franzosen. Proteste der “Gelbwesten” gegen Macron sind in der letzten Woche ausgeartet. Bei uns zündet man wegen der Erhöhung des Benzin und Dieselpreises keine Autos an. In Frankreich schon. Wir schauen uns an, warum ...

5 min 5 min 17.12.2018 17.12.2018 Video verfügbar Video herunterladen