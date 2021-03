Twitch-Hype: Wann wird Spaß zur Sucht? (mit Papaplatte, Rewinside, RevedTV & Y-Kollektiv)

Streamer*innen sind die neuen Superstars im Netz und fesseln täglich hunderttausende Fans an die Bildschirme. Doch was steckt hinter dem Twitch-Hype, wie wird man damit reich und berühmt und wann wird aus Spaß am Streaming eine Sucht? Wir reden drüber.

91 min 91 min 04.03.2021 04.03.2021 Video herunterladen