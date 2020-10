Allerheiligen mit Pater Nikodemus Schnabel

Sie sind auch Helden des Alltags. Und damit passt der Ausflug von Pater Nikodemus in die Arbeitswelt ganz gut zum Fest Allerheiligen. An diesem Tag gedenkt die katholische Kirche der Heiligen. In den vergangenen Jahren kamen dabei auch immer mehr die Heiligen der Jetztzeit in den Blick, die kleinen und großen Heiligen des Alltags.