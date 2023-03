Katharina will in den sozialen Medien über ihren Alltag mit Krankheit und Rollstuhl berichten. Sie dreht Videos, in denen sie auf humorvolle Weise zeigt, wie die Muskelerkrankung ihr Leben beeinflusst. Sie macht einen Podcast, tauscht sich in Livestreams mit anderen Betroffenen aus, aber auch mit Menschen ohne Beeinträchtigungen. Damit will sie anderen Kraft geben, sich nicht zu verstecken, sondern trotz schwerer Krankheit Teil der Gesellschaft zu werden und ein zufriedenes Leben zu führen. Der Umgang der Gesellschaft mit behinderten Menschen muss völlig normal werden und ist deshalb eines der Hauptanliegen der jungen Frau.