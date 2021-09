einfach Mensch vom 2. Oktober 2021

Simone Lai hatte mit 17 Jahren eine Hirnblutung und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Das Reisen hat die Bloggerin dennoch nicht aufgegeben. Zum ersten Mal macht die Stuttgarterin einen Campingurlaub mit einem Zelt.



Bernd Jost liebt das Reisen mit seinem Bus. Seinen Camper hat der 47-jährige Rollstuhlfahrer nach seinen Ideen ausrüsten lassen. Wegen der Coronapandemie macht er Urlaub in Bayern.



Der Campingplatz Waging am See ist auf Menschen mit Behinderung eingestellt. Geschäftsführer Andreas Barmbichler hat dafür gesorgt, dass der 1951 eröffnete Platz vor einigen Jahren rollstuhlgerecht umgebaut wurde. Jährlich wird sein Platz vom ADAC auf Barrierefreiheit überprüft.



Die ZDF-Reportagereihe "einfach Mensch" begleitet den Campingalltag zweier Rollstuhlfahrer auf verschiedenen Campingplätzen und zeigt gleichzeitig, welche Kriterien für sie wichtig sind.