Duisburg Marxloh ist ein Brennpunkt-Stadtteil mitten im Ruhrgebiet. Hier herrscht hohe Arbeitslosigkeit, oft wird in den Familien zu Hause kein Deutsch gesprochen, viele Familien leben von Hartz 4 und Kinder erreichen oft nur niedrige Bildungsabschlüsse.



Der Verein "Tausche Bildung für Wohnen" setzt genau da an. Zwei Nachmittage pro Woche können Kinder wie Mohammad, Victory und Melek eine intensive Lernförderung durch die Bildungspatinnen und -paten in Anspruch zu nehmen. Das Bestreben des Vereins ist es, Kindern bis zur siebten Klasse Freude am Lernen zu vermitteln und dadurch ihre Noten zu verbessern. Denn auf diese Weise erhöhen sich die Chancen der Kinder auf bessere Schulabschlüsse, höhere Bildung und damit verbessern sich auch die Zukunftsaussichten.



Der 20-jährige Till ist im idyllischen Flensburg aufgewachsen und hat an einer dänischen Schule im letzten Jahr sein Abitur gemacht. Till ist seit letztem Sommer Bildungspate und hat sich als Kontrast zu seinem Heimatort im Norden ganz bewusst für den Standort Duisburg Marxloh entschieden, um sich hier zu engagieren.

"Tausche Bildung für Wohnen" setzt für die Lernförderung und Betreuung der Kinder junge Menschen ein, die kurz vor ihrer Ausbildung oder ihrem Studium stehen oder bereits studieren. Für ihr soziales Engagement erhalten sie ein mietfreies Zimmer in einer WG und ein Taschengeld.



Da die Bildungspaten innerhalb des struktur- und sozial schwachen Stadtteils wohnen, in dem auch die Kinder leben, werden sie zu wegweisenden Vorbildern für die Kinder und zu Botschaftern benachteiligter Stadtteile.