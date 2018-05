Angst vor dem Fremden?

Ilija Trojanow wurde 1965 in Sofia/Bulgarien geboren. 1971 floh er mit seinen Eltern nach Deutschland, wo die Familie politisches Asyl erhielt. Mit ein paar Unterbrechungen lebte Trojanow von 1972 bis 1984 in Kenia und begann 1985 sein Studium für Rechtswissenschaften und Ethnologie an der Universität München. Zur Förderung der afrikanischen Literatur gründete er nach dem Studium zwei Verlage. Von 1999 an lebte er für vier Jahre in Mumbai und anschließend für vier Jahre in Kapstadt.



Nachdem er einige Sachbücher und Reiseführer veröffentlichte, fand Trojanow zu seinem zentralen Thema, dem Schicksal Flüchtender: "Die Welt ist groß und Rettung lauert überall", 1996. Zudem beschäftigt sich Trojanow mit der kommunistischen Vergangenheit Bulgariens. Zusammen mit dem Inder Ranjit Hoskoté verfasste er 2007 eine Entgegnung zu Samuel P. Huntingtons „The Clash of Civilizations“: "Kampfabsage: Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen". Aktuell erschienen ist sein Band "Nach der Flucht".



Trojanow ist Mitglied des Pen-Zentrums und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem den Bertelsmann-Literaturpreis (1995), den Adalbert-von-Chamisso-Preis (2000), den Preis der Leipziger Buchmesse (2006), den Berliner Literaturpreis (2007), den Mainzer Stadtschreiberpreis (2007) und den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln (2017).



Bildquelle: ZDF/Juliane Eirich