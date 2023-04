Die multipolare Welt – Neue Rollen, neue Konflikte

Pankaj Mishra ist ein indischer Schriftsteller und Literaturkritiker. Er wurde 1969 in Jhansi im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh geboren und lebte lange in einer Kleinstadt am Himalaya.



Mishra erwarb einen Bachelor in Ökonomie und einen Master of Arts in Englischer Literatur. Neben Gastprofessuren in den USA und London begann Mishra Romane und Sachbücher zu schreiben. Sein Reisebericht Butter Chicken in Ludhiana (1995) setzt sich mit dem sozialen und kulturellen Wandel im globalisierten Indien auseinander.



In zahlreichen Essays und Kolumnen beschäftigt sich Mishra immer häufiger mit politischen Themen. In dem 2011 publizierten Sachbuch Aus den Ruinen des Empires versucht Mishra einen historischen Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen einem imperialistischen Westen und einem wiedererstarkenden Asien. 2014 erhielt er dafür den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung.



2021 erschien in Deutschland seine Essayband Freundliche Fanatiker. Über das ideologische Nachleben des Imperialismus. In diesem Jahr erscheint sein neuer Roman Goldschakal beim S. Fischer Verlag.



Pankaj Mishra lebt in London und Indien.

Bildquelle: ZDF/Juliane Eirich