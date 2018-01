Andrea Ballschuh wurde in Dresden geboren und begann schon im Kindesalter, im Fernsehen zu moderieren. Seit 2003 gehört Andrea Ballschuh zum festen Moderatorenteam im ZDF. Neben "sonntags - TV fürs Leben" moderiert sie "Hallo Deutschland" sowie "wieder wertvoll". Auch in Galas und Infotainmentformaten ist sie zu sehen.



Spuren in der Seele - Interview mit Andrea Ballschuh über ihre Moderation bei "sonntags"