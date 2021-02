Aktiv im Alter

Zum einen hat das mit dem medizinischen Fortschritt zu tun, zum anderen fühlen sich die Menschen noch geistig fit genug, etwas zu erleben. Nach dem Renteneintritt sind die 65-Jährigen im Durchschnitt glücklicher, als sie mit 50 Jahren waren. Die Kinder sind aus dem Haus, und die Arbeit setzt die Rentner nicht mehr unter Druck. Ein freies und selbstbestimmtes Leben ist möglich. "sonntags" zeigt, wie aktiv man im Alter sein kann.



Aktiv sind nämlich auch die älteren Mitglieder des Ältestenrates der Bundesregierung. Der Bundestagspräsident führt zusammen mit seinen Stellvertretern den Ältestenrat an. Dazu kommen 23 weitere Abgeordnete. Der Ältestenrat hilft dem Bundestagspräsidenten bei seiner Arbeit und sorgt für eine geordnete und möglichst problemlose Erfüllung der Aufgaben des Deutschen Bundestages.



Ortwin Czarnowski ist 1940 in Tempelberg in der Provinz Brandenburg geboren. Seit seiner frühesten Jugend fährt er Fahrrad. Als 24-Jähriger, nach der Flucht aus der DDR, bekam er einen Platz in der deutschen Rad-Nationalmannschaft. Noch heute als 80-Jähriger setzt er sich jeden Morgen bei Wind und Wetter auf sein Fahrrad und dreht seine Runden. Die Friedrich-Ebert-Stiftung porträtiert im Rahmen der Aktion "Wer rastet, der rostet" Ortwin Czarnowski. Der bekannte Fotograf Karsten Thormaehlen zeigt in einer Fotosession neben Czarnowski noch zwölf weitere ausgewählte Sportler, die im Alter aktiv sind.



Der Thüringer Pfarrer Gernot Friedrich, geboren 1937, ist heute noch in seinem Beruf tätig. In der DDR galt er als christlicher Spion, der unter der Beobachtung der Stasi stand. Er reiste mehrfach in die ehemalige Sowjetunion und schmuggelte Bibeln in das Reich des sozialistischen Freundes. Sein größtes Hobby ist das Reisen. Er möchte gern die ganze Welt sehen und ist deshalb durchschnittlich mindestens drei bis vier Monate im Jahr unterwegs. Über seine Erlebnisse hält er Diavorträge.



Eine Tanzeinlage von Dietmar (72) und Nellia Ehrentraut (66) beim Berliner Boogie-Woogie-Festival wurde zu einem viralen YouTube-Hit. Über 28 Millionen Clicks haben die Tänzer bekommen. Boogie-Woogie gehörte immer zum Leben des tanzenden Ehepaares. Seit vier Jahrzehnten tanzen der gelernte Drucker und die frühere Reinigungsbetriebs-Mitarbeiterin nun schon zusammen. Auf ihrem Wohnzimmerschrank thronen die Pokale. Sie waren viermal Österreichische Amateur-Meister im Boogie-Woogie und gewannen einmal die deutsche Meisterschaft. Sogar in einem Musikvideo von Ed Sheeran treten sie auf.