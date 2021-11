Hilfe für die Seele

Entscheidend ist allerdings, dass Betroffene die richtige professionelle Hilfe bekommen. Langfristig geht es bei der Psychotherapie in vielen Fällen um ein neues Selbstmanagement: Methoden und Techniken zu erlernen, mit denen Erkrankte im Laufe der Zeit eine gewisse Kontrolle über ihre Gefühle zurückgewinnen können.



Am Ende aber zeigt sich: Wir alle können von Betroffenen lernen, denn jeder Mensch kennt schwierige Gefühlslagen. Wir können lernen, sensibel und achtsam mit unseren Gefühlen und der eigenen Gefühlswelt umzugehen.



