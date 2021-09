Menschenrechtler Steudtner

Peter Steudtner spricht über seine Erfahrungen als politischer Gefangener und betont die Bedeutung von Solidaritätsaktionen für Inhaftierte. In der Berliner Gethsemanekirche fanden damals regelmäßig Andachten für ihn statt.



Peter Steudtner fürchtete nach seiner Festnahme, bis zu 15 Jahren im Gefängnis „zu sitzen“. Als Haftgründe nannte die türkische Seite „Terrorgefahr“. Die Begründung galt als vorgeschoben und fadenscheinig. Auf Vermittlung von deutschen Politikern und der Bundesregierung wurde Peter Steudtner am 26.10.2017 freigelassen. Der mit seiner Familie in Berlin lebende evangelische Christ arbeitet heute als politischer Berater.