Wisch und weg

In der Doku wird darüber hinaus über die Appsfactory Leipzig berichtet, in der einige der kleinen Programme entstehen, die die Smartphones so erfolgreich und vielseitig machen. Apps wie Teams, Zoom oder Skype erleichtern in Corona-Zeiten das Leben der rund 10 Millionen Menschen, die momentan allein in Deutschland im Homeoffice arbeiten.



Viele Eltern geraten dabei durch das Homeschooling an ihre Grenzen. Dadurch gibt es viele neue Konflikte in den Familien. Phänomene wie Hass im Netz und Cybermobbing nehmen zu. Der 16-jährige Lukas Pohland aus Schwerte hat dies selbst erlebt und berichtet, was das für Heranwachsende bedeutet. Mit einem eigenen Verein will er Betroffenen helfen. Das Leben im Netz – es hat viele schöne und überraschende, aber auch viele dunkle Seiten.