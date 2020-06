Was ist eigentlich Big Data?

Wenn du viel im Netz unterwegs bist, hinterlässt du – bewusst oder unbewusst – viele Datenspuren. Besonders Unternehmen sammeln Informationen über dich und werten sie aus. So können sie herausfinden, welchen Klamotten- oder Musikstil du magst und wo du dich gern aufhältst. Mit diesen Nutzer-Profilen wirst du dann bestimmten Zielgruppen zugeordnet. Damit können Anbieter voraussagen, welche Produkte oder Reiseziele dich interessieren könnten und dir ganz gezielt entsprechende Werbung schicken. Die Technik dazu nennt man Big Data.