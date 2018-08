Es macht Spaß, Fotos von sich in verschiedenen Posen auszuprobieren. Klar, dass man tolle Bilder auch mal an Freunde verschickt. Aber nicht jedes Foto sollte gepostet werden. Poste keine Bilder oder Videos von dir, auf denen du wenig oder gar nichts anhast. Du weißt nicht, wer deine Bilder mit wem teilt. Sie könnten gespeichert und an Leute verschickt werden, die du gar nicht kennst. Auch deine Profilbilder in sozialen Netzwerken oder Messengern solltest du deshalb sorgfältig auswählen.