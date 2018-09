Das hast du bestimmt schon einmal erlebt: Du bekommst eine Nachricht, die du ganz schnell an deine Freunde schicken sollst. Wenn du sie weiterleitest, wird dir zum Beispiel Gesundheit, Glück, Erfolg bei deinem Schwarm oder Geld versprochen. Leitest du die Nachricht nicht weiter, werden dir üble Dinge angedroht: dass dein Handy zerstört wird oder dir etwas Schlimmes passieren könnte. Um das zu verhindern, leiten viele die Nachricht ganz schnell an ihre Kontakte weiter. So verbreiten sich solche Nachrichten im Netz oft rasant, ohne dass jemand weiß, woher sie überhaupt kommen. Die Kette der Nachrichtenempfänger wird so immer länger – daher der Name Kettenbrief.