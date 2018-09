Vielen macht es Spaß, sich selbst in coolen und witzigen Posen in Szene zu setzen und zu fotografieren. Mit Bildfiltern und -effekten kann man die Fotos bearbeiten und noch schöner machen. Alles was stört, lässt sich leicht wegmogeln. In sozialen Netzwerken sind die Bilder schnell gepostet und als Reaktion können viele Likes folgen. Das schmeichelt dem Ego.