Quelle: ZDF

Wenn du ein Nutzer-Konto anlegst, erhältst du einen Link zu deinem Konto. Diesen kannst du über andere Social Media-Plattformen, bei denen du angemeldet bist, an deine Kontakte verbreiten. Diese können – auch ohne eigenes Konto – anonym Kommentare posten. Wenn du eine Frage postest, einen „Tell“, landen die Kommentare der anderen in deinem „Briefkasten“ und nur du kannst sie sehen.

Es können dir aber auch Fremde folgen, wenn du dies in deinen Profil-Einstellungen nicht verhinderst. Antwortest du auf eine Nachricht, wird die Unterhaltung ganz öffentlich. Dann kann sich jeder an der Diskussion beteiligen.