Grace hat bisher an der Royal Ballet School in London studiert. Ballett tanzt sie schon von klein auf, nur so glaubt sie die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu erhaschen. Sie ist ein absolutes Ausnahmetalent, Training ist ein Fremdwort für sie. Neu an der Dance Academy wird Grace eins sofort klar: Sollte sie bleiben, dann muss sie den Laden erst einmal gründlich aufmischen.