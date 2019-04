ZDFtivi | Dance Academy - 9. Gib mir ein Zeichen

Kat macht aus Spaß ein "Fanvideo" zu einem Song von Myles Kelly und stellt es ins Internet. Die Plattenfirma wird auf das Video aufmerksam und möchte, dass Kat in Myles neuem Clip mitmacht. Kat findet Geschmack an der Sache – und Myles an ihr.