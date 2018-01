ZDFtivi | Das Dschungelbuch - Moglis größter Fan

Moky, ein kleiner Affe, ist Moglis größter Fan und möchte so werden wie Mogli. Zuerst hilft er Mogli, doch dann fängt er an, Mogli zu stören. Mogli schickt Moky zurück zu seinen Eltern, aber da kommt er nicht an.