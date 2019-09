Kokosnuss findet ein verlorenes Ei am Strand. Auf der Suche nach den Eltern gerät das Ei in Gefahr und landet fast in Chefs Kochtopf. Doch da bricht die Schale und eine große Überraschung schlüpft heraus.

