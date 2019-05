ZDFtivi | Die Sportmacher - Handball, Biathlon und Beachvolleyball

Best of Sportmacher! Susanne, Laura und Stefan haben ihre Lieblingsclips gesammelt. Laura trifft Handballtorwart Carsten Lichtlein. Er ist Welt- und Europameister. Susanne sorgt für noch mehr Spaß beim Beachvolleyball und Stefan tritt beim Biathlon an.