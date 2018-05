ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG auf Mallorca - Folge 15

Jonas, Alex, Jo, Danny und Charlie helfen am Strand die Bojen zu putzen und geben Liegestühle aus. Am Nachmittag besuchen sie ein Fußball-Camp und treten gegen fünf spanische Jungs an. Wer wird wohl gewinnen?