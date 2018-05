ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG in Barcelona - Folge 13

Mädchen-Alarm in der Jungs-WG: Chinedu, Jamie, Justus, Ole und Timmy wollen die Mädchen, die sie am Anfang der WG-Zeit kennengelernt haben, in den Freizeitpark einladen. Timmy und Jamie gehen deshalb in Barcelona zum Friseur.