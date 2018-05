ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG in Barcelona - Folge 3

Tag drei in der Jungs-WG: Chinedu, Jamie, Justus, Ole und Timmy engagieren sich in ihrem Umweltprojekt. Sie wollen helfen, Meeresschildkröten und Delphine zu schützen. Abends steht dann die erste Reinigungs-Aktion in der Villa an.