ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG in Barcelona - Folge 9

Nach dem Frühstück engagiert sich die Jungs-WG im Umweltprojekt. In der Innenstadt von Barcelona sammeln sie Geld für den Schutz der Meere. Am Nachmittag packen alle dann bei Ihrem Umweltprojekt selber an: Im Meer vor Barcelona tauchen sie nach Müll.