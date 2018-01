Vorab

ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG im Schnee - Folge 1

Felix, Lukas, Philipp, Joel und Tom - das sind sie, die fünf Jungs, die einen Monat lang in einer WG wohnen und ohne Eltern Urlaub im Schnee machen. Wer sind die fünf? Was sind ihre Hobbys? Was sind ihre ersten Eindrücke?