ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG: Somemr. Sonne. Elternfrei - Folge 16

Tag 16 in der Jungs-WG – heute müssen Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin ihr Können beim Segeln beweisen. Nach hartem Training in den vergangenen Wochen steht heute endlich die Regatta an. Können die fünf bei der Wettfahrt triumphieren?