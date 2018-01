ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei - Folge 11

Der elfte Tag in der Jungs-WG – und noch immer keine Lösung für das Müll-Chaos. Doch heute wollen Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin endlich für Ordnung in ihrer Villa sorgen. Außerdem in dieser Folge: Die WG beim Felsenklettern!