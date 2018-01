ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei - Folge 1

Endlich ist es soweit: Die fünf Jungs kommen nacheinander am Gardasee an und lernen sich und die tolle Villa kennen. Luc, Leroy, Ole, Nils und Robin leben einen Monat lang ohne ihre Eltern in Italien. Es wird eine ganz besonders heiße Zeit!