ZDFtivi | Die WG - Die Mädchen-WG auf Mallorca - Folge 16

Heute geht es hoch hinaus für Bianca, Buse, Louisa, Maja und Weya: Sie erklettern eine Steilwand in Mallorca – und die Mädchen-WG zeigt, wie sportlich sie ist! Am Abend ist Partyalarm in der Mädchen-WG: In Folge 16 besuchen die fünf eine …