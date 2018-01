ZDFtivi | Die WG - Die Mädchen-WG im Schnee - Folge 18

Großer Schock am Morgen, die Mädchen haben unangemeldeten Besuch in ihrer WG. Außerdem wandeln die Mädchen auf den Spuren von den Tributen von Panem. Sie lernen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht und dürfen sich anschließend in einem Wettkampf messen.