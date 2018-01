Die fleißige Musterschülerin Esther will immer die Beste sein und das gelingt ihr meistens auch. Für aufrichtige Freundschaften hat sie allerdings kein Gespür. Immer wieder versucht sie, einen Keil zwischen Mildred und Maude zu treiben und deren Freundschaft zu zerstören.



Esther bekommt die missglückten Hexversuche von Mildred am eigenen Leib zu spüren. Das passt natürlich gar nicht in ihr perfektes Leben!