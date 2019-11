So tanzen wie Lena aus Find me in Paris - wie das geht lässt sich PUR+-Moderator Eric von einem Hip-Hop-Profi zeigen. Lea zeigt Schritt für Schritt, wie ihr die Hip-Hop Moves der BLOKettes einfach nachtanzen könnt. Los geht's!

Beitragslänge: 7 min Datum: 02.11.2019 Verfügbarkeit: