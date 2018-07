ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Der Tauchwettbewerb

Wills großer Tauchwettbewerb steht bevor und Sophie setzt ihren Bruder mächtig unter Druck. Da erinnert ihn Bella an seinen wahren Antrieb zu tauchen: Die Liebe zum Meer. Wird Will trotzdem am Wettbewerb teilnehmen?