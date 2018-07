ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Ein Unterwasserengel

Zane ist eifersüchtig auf Will und bietet sich als sein Sponsor an. Bei einem Testtauchen bringt Zane Will mit einem miesen Trick dazu, zu schnell zu tief zu tauchen. Will verliert das Bewusstsein! Kann Rikki ihm rechtzeitig helfen?