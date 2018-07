ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Elliots geliebte Retterin

Emmas kleiner Bruder Elliot will zeigen, dass er toll surfen kann. Kaum ist er auf dem Wasser, droht er zu ertrinken. Rikki stürzt sich in die Fluten und rettet Elliot das Leben. Das hat zur Folge, dass er sich unsterblich in seine Retterin verliebt.