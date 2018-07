ZDFtivi | H2O - Plötzlich Meerjungfrau - Rikko, der Clown

Will und Bella kommen sich näher. Doch ihre Freundschaft bringt Bella in Gefahr und führt dazu, dass Sophie sie hasst. Noch dazu hat Bella bald das Gefühl, dass Will sie nur mag, weil sie eine Meerjungfrau ist.